Coupe de Belgique : L’Union Saint-Gilloise se rendra à Tubize-Braine en 16es de finale, Anderlecht ira à Ninove et le RWDM à Genk

L’Union Saint-Gilloise se rendra à Tubize-Braine, pensionnaire de D1 ACFF, en seizièmes de finale de la Coupe de Belgique, a révélé le tirage au sort effectué lundi.

Après avoir accueilli Anderlecht la saison dernière au même stade de la compétition, Tubize-Braine aura droit à une nouvelle affiche avec la réception de l’Union, championne de Belgique et lauréate de la compétition en 2024.

Parmi les autres affiches de ces seizièmes de finale, Anderlecht, finaliste la saison dernière, effectuera un court déplacement à Ninove (D1 VV).

En Pro League, le RWDM Brussels rencontrerons, eux, Genk.

Les seizièmes de finale se joueront les 28, 29 et 30 octobre. Les heures exactes des rencontres seront communiquées le vendredi 12 septembre par la commission du calendrier.

08 septembre 2025 - 18h50
Modifié le 08 septembre 2025 - 18h50
 

