Coupe de Belgique : l’Union Saint-Gilloise renverse la vapeur contre Zulte Waregem et passe en quarts

L’Union Saint-Gilloise a tremblé mais elle a fini par triompher de Zulte Waregem (2-1) en huitièmes de finale de la Coupe de Belgique, mercredi. Les champions de Belgique ont été menés jusqu’à l’approche du dernier quart d’heure, puis deux buts tardifs leur ont permis de décrocher leur ticket pour les quarts de finale de la compétition.

C’est sur corner que le Essevee a pris l’avantage: Anton Tanghe a dévié le centre de Stavros Gavriel, et Serxho Ujka attendait au deuxième poteau pour propulser le ballon au fond des filets (14e). L’Union a mis du temps pour retrouver de l’entrain, mais elle a pris le contrôle en deuxième période. Kevin Rodriguez, qui s’était déjà montré dangereux, a profité d’un coup de coin de Rob Schoofs pour égaliser de la tête (73e). Une dizaine de minutes plus tard, le remplaçant Promise David a exploité une contre-attaque en éliminant son défenseur avant de crucifier Brent Gabriel avec un tir croisé (82e).

L’année passée, l’Union avait été éliminée en quarts de finale par l’Antwerp. Les Bruxellois avaient soulevé le trophée en 2024, mettant un terme à une disette de 110 ans depuis le dernier sacre en Coupe de Belgique (1913-1914).

Le tirage au sort des quarts de finale aura lieu jeudi, après les deux derniers huitièmes de finale. Ceux-ci opposeront Charleroi à Malines et Genk à Anderlecht, à 20h30.

