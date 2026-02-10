Coupe de Belgique : l’Union Saint-Gilloise et l’Antwerp en position favorable avant les demi-finales retour

Malgré une forme moins étincelante sur le terrain, l’Union maintient un excellent bilan chiffré dans les compétitions domestiques où elle n’a plus perdu depuis le 30 novembre 2025. À domicile, les Bruxellois n’ont même pas perdu un seul match en championnat ou en Coupe depuis la Supercoupe de Belgique, ne cédant qu’un seul partage face à La Gantoise (1-1) le 9 décembre.

Charleroi vient pour sa part d’essuyer sa première défaite de l’ère Cornelis, samedi contre le Cercle de Bruges (3-4), et devra s’en relever mercredi à 20h30. Les Zèbres rêvent d’atteindre la finale de la Coupe de Belgique pour la troisième fois, la première depuis 1993, et d’éventuellement soulever le premier trophée majeur de leur histoire.

À Anderlecht, la situation est autrement plus difficile puisque les Mauves n’ont remporté qu’un seul de leurs huit derniers matchs, le quart de finale de Coupe de Belgique contre La Gantoise (1-0) le 15 janvier. L’espoir est permis au Bosuil, jeudi à 20h30, malgré l’aller décevant à domicile, une rencontre terminée à neuf contre onze et toujours sans marquer, et une nouvelle défaite à Genk (2-0) dimanche.

L’Antwerp cherchera donc à tenir le zéro face à une attaque muette depuis les quatre derniers matchs. Le Great Old affiche également une forme variable, mais il peut sauver sa saison en allant chercher la Coupe de Belgique qu’il avait remportée en 2024, avant d’en perdre la finale face à l’Union l’année suivante.

Belga