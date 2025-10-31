Coupe de Belgique : Genk-Anderlecht à l’affiche des huitièmes de finale

L’affiche opposera Genk, quintuple vainqueur, à Anderlecht, lauréat à 9 reprises et finaliste l’an dernier.

Le Club Bruges, qui a décroché sa 12e Coupe la saison dernière, se rendra à Oud Heverlee Louvain désormais confié à Felice Mazzu qui a souvent bien réussi face aux Brugeois.

L’autre équipe brugeoise, le Cercle, accueillera La Gantoise, qui est en forme comme son succès 5-0 jeudi face à Patro Eisden l’a encore montré.

L’Union, vainqueur de l’épreuve en 2024 nonante ans après sa 2e victoire, accueillera le promu Zulte Waregem alors que le Standard se déplacera chez la lanterne rouge de la Jupiler Pro League Dender.

Le Beerschot, qui a privé la Jupiler Pro League d’un “grand chelem” en seizièmes de finale, en sortant Westerlo (3-2) jeudi, a hérité de La Louvière dans un duel entre un relégué et un promu.

Deux rencontres ouvertes verront l’Antwerp, vainqueur en 2023 et finaliste en 2024, recevoir Saint-Trond, alors que Charleroi aura l’avantage d’accueillir Malines, une des bonnes surprises de ce début de saison.

Les rencontres se joueront les mardi 2, mercredi 3 et jeudi 4 décembre.