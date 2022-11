Coupe de Belgique : Anderlecht se qualifie au bout du suspens

C’est au terme d’une longue séance de tirs au but (8-9) qu’Anderlecht a éliminé le Lierse jeudi en seizièmes de finale de la Coupe de Belgique. Les Mauves ont mené deux fois par Fabio Silva sur penalty (24e) et Mario Stroeykens (45e+4) mais les Lierrois ont arraché le partage par Serge Tabekou (27e) et Daan vekemans (80e)

À Anderlecht, Robin Veldman a fait tourner son noyau. Le Néerlandais a laissé Yari Verschaeren au repos, a placé Bart Verbruggen dans le but et a titularisé Adrien Trebel, Ait El Hadj et Stroeykens. Les Anderlechtois ont donné du travail à Jarno De Smet, le troisième gardien du Lierse, qui a bien anticipé sur un centre d’Amir Murillo pour Francis Amuzu (8e) avant de voir une jambe d’un équipier dévier un envoi d’Ait El Hadj (9e). Anderlecht n’avait pas été très dangereux quand l’arbitre lui a accordé un penalty pour une faute de Toon Raemaekers sur Amuzu, transformé par Silva (24e, 0-1). Les Bruxellois n’ont pas longtemps conservé leur avantage puisque Tabekou a égalisé sur un centre de Nils Schouterden (27e). Le Lisp a explosé mais l’arbitre Brent Staessens a stoppé le match quelques minutes parce que des supporters ont lancé des projectiles. Cet intermède a fait baissé le rythme même si dans les arrêts de jeu, Trebel a trouvé dans la surface Silva, qui a transmis le ballon à Stroeykens (45e+4, 1-2).

Verbruggen en héros

Sorti rapidement des starting-blocks à la reprise, le Lierse a provoqué un double frisson dans les dos des Anderlechtois lorsque Schouterden a lancé Tabekou. Le Camerounais, qui a poussé le ballon un peu trop loin devant lui, est tout de même parvenu à le faire passer au-dessus de Verbruggen, mais Hannes Delcroix l’a dégagée sur la ligne de but (53e). Si le gardien mauve a encore eu la main ferme sur un service de Lucas Walbrecq (67e) et un coup de tête de Brent Laes (74e), il n’a pu empêcher Vekemans d’égaliser (80e, 2-2). Dans la première prolongation, Anderlecht n’a pas surpris un adversaire, qui attendait son heure et qui a cru qu’elle était arrivée quand, isolé sur un centre de Jarno LIbert, Guillaume De Schryver a manqué sa reprise de la tête (100e). Après le changement de camp, le milieu lierrois a encore manqué une belle occasion mais, cette fois, sa tentative a échoué dans les mains de Verbruggen (108e). Place aux tirs au but. Comme les Lierrois Raemaekers, Leonardo Rocha, Schouterden, Sebastiaan Brebels, et Thibaut Van Acker et les Anderlechtois Lior Refaelov, Theo Leoni, Amadou Diawara, Noah Sadiki et Silva ont transformé les cinq premiers essais, la qualification s’est jouée au finish. Chez les visités, Vekemans, Jordy Gillekens et Pieter De Schijver ont prolongé la série positive avant que De Schryver et Libert ne craquent. Côté anderlechtois, Delcroix, Benito Raman, Majeed Ashimeru ont bien répliqué mais après un raté de Lucas Lissens, Verbruggen a marqué le tir gagnant.