L’Anderlechtois Jan Vertonghen réfléchira à son avenir après l’Euro

Après plusieurs semaines de convalescence, Jan Vertonghen pourrait faire son retour sur la pelouse à l’occasion du deuxième match des Diables Rouges à l’Euro 2024, samedi contre la Roumanie. Le défenseur central de 37 ans a expliqué qu’il se sentait “prêt à jouer”, mardi en conférence de presse, au lendemain de la défaite inaugurale de la Belgique contre la Slovaquie (0-1).

“Je me suis entraîné quatre fois avec le groupe, et j’avais déjà bien pu travailler auparavant. Il y avait une légère crainte que je ne puisse pas revenir aussi vite que je l’espérais comme j’avais eu une petite rechute, mais je me sens prêt”, a assuré Vertonghen depuis le camp de base des Diables. Le défenseur s’était blessé à l’aine lors du derby entre l’Union et Anderlecht début mai.

En tant qu’aîné d’un groupe qui s’est enrichi de jeunes pousses, le recordman de sélections s’est trouvé “un nouveau rôle” en équipe nationale qui s’étend au-delà du pré. “Je suis en équipe nationale parce que le sélectionneur m’y appelle mais aussi parce que cela me plaît d’être ici, et d’apporter quelque chose sur et en dehors du terrain. Je veux jouer chaque match et chaque minute, mais je suis surtout ici pour aider les Diables Rouges et la Belgique.”

Jan Vertonghen s’estime valorisé par ses responsabilités et n’hésite pas à conseiller les jeunes, en particulier les défenseurs. “Je sens que les gars comprennent que je sais aussi ce dont ils ont besoin, sans leur mettre trop de pression. J’ai déjà été à leur place, et je leur transmets ce que j’aurais aimé savoir à leur âge.” Quant à son avenir, Vertonghen ne se posera la question qu’après le tournoi. “J’ai 37 ans, il y a une chance que ce soit le dernier, mais nous verrons. J’ai toujours dit que je me rendrais disponible pour l’équipe nationale tant que je jouais au football”, a-t-il conclu. Le capitaine des Mauves a un contrat jusqu’en juin 2024 avec son club.

BX1, avec Belga – Photo : Belga