Coupe de Belgique : Anderlecht corrige l’Antwerp (0-4) et rejoint l’Union Saint-Gilloise en finale

Battus 0-1 à l’aller, les Anderlechtois n’ont pas mis longtemps à combler leur retard au Bosuil. Il n’a fallu attendre que 51 secondes pour que Nathan Saliba donne l’avantage aux Mauves d’une tête croisée, sur un bon centre de Nathan De Cat (0-1).

L’Antwerp a mis de l’impact physique mais sans inquiéter Anderlecht, qui a accentué la pression avant la mi-temps. Après un numéro technique de Tristan Degreef dans la surface, le ballon est arrivé dans les pieds d’Adriano Bertaccini, dont le tir à bout portant a été repoussé par Taishi Nozawa (41e). Dans la foulée, le gardien japonais a dû s’employer pour éviter un but contre son camp de son défenseur Kiki Kouyate (45e). Plus entreprenants, les joueurs de Jérémy Taravel ont conforté leur avance sur une réalisation de Degreef, qui a contourné Nozawa pour placer le ballon au fond du but vide (45e+3, 0-2).

Au retour des vestiaires, Nathan De Cat a porté le score à 0-3 d’une frappe imparable depuis l’entrée du rectangle (47e). Le premier tir cadré du Great Old est venu des pieds de Gyrano Kerk, mais sa tentative a été détournée par Colin Coosemans (68e). En fin de rencontre, une tête de Ludwig Augustinsson déviée par le défenseur anversois Christopher Scott a scellé la victoire bruxelloise (84e, 0-4). L’Antwerp a terminé la rencontre à dix après l’exclusion de Yuto Tsunashima (90e).

Les Mauves, qui n’ont plus remporté la Coupe depuis 2008, tenteront de réinscrire leur nom au palmarès de la compétition après trois finales perdues en 2015, 2022 et 2025.