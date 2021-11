Contrat Ecole : six projets retenus pour améliorer l’intégration urbaine des établissements scolaires

Le gouvernement bruxellois a sélectionné ce jeudi six projets qui seront soutenus dans le cadre du Contrat École. Ce dispositif régional de rénovation urbaine vise à améliorer l’intégration des établissements scolaires dans leur environnement, via des investissements dans les écoles en déficit d’image.

L’objectif est, dans le même temps d’accroître l’offre d’équipements collectifs aux habitants du quartier via une ouverture des établissements scolaires en dehors du temps scolaire; et de favoriser la cohésion sociale et l’ouverture de l’école vers le quartier via des actions socio-économiques et des opérations de requalification de l’espace public.

5 communes, tous réseaux

Au mois d’avril dernier, le gouvernement bruxellois avait approuvé l’appel à candidatures “Contrat École 3ème série (2022-2026) et 4ème série (2023-2027″)” et chargé le Service Ecole de perspective.brussels du lancement et du suivi de l’appel. Au total, 21 dossiers qui se répartissent sur neuf communes ont été réceptionnés.

La sélection des candidatures a été ensuite effectuée par le gouvernement bruxellois sur base d’une analyse des dossiers recevables. Conformément aux critères de sélection de l’appel, une répartition équilibrée des Contrats École au sein de la Zone de Revitalisation urbaine a été obtenue: le scénario proposé permet ainsi de couvrir 5 communes, dont 2 communes qui n’ont pas encore bénéficié d’un Contrat École (Ixelles et Koekelberg).

Par ailleurs, la proposition de sélection reflète la diversité des réseaux: une école de l’enseignement officiel, trois de l’enseignement officiel subventionné et deux écoles de l’enseignement libre, à savoir l’École 1, l’Institut des Ursulines, l’École professionnelle Edmond Peeters (Ixelles), l’Institut de Mot Couvreur (Ville de Bruxelles) (Photo), l’Atheneum Anderlecht et le GVB Scheuplaneet(Anderlecht).

Le budget réservé à la politique Contrat École est de 5 millions d’euros par an. La répartition du budget respecte la clef de répartition 80/20 au sein des réseaux d’enseignement francophone et néerlandophone bruxellois.

