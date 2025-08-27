Passer la navigation
Consultez les nuisances sonores dans votre commune en temps réel grâce à ce nouvel outil bruxellois

Un nouveau site internet accessible à tous les Bruxellois vient de naître : il permet de consulter les nuisances sonores dans la capitale en temps réel.

Trouvez-vous Bruxelles bruyante ? Il est désormais possible de consulter, instantanément et 24h sur 24h, le nombre de décibels aux quatre coins de la capitale grâce à Noisemonitoring.brussels.

Vous avez, par exemple, un certain nombre de stations en bleu pour mesurer le bruit des avions, vous avez également quatre stations en orange pour mesurer le bruit du trafic routier, trois stations pour mesurer le bruit du train et une dernière pour mesurer le bruit ambiant“, nous montre Catherine Lecointre, analyste du bruit à Bruxelles Environnement.

Le site se révélera particulièrement intéressant pour les accrocs aux datas, pour les Bruxellois souffrant des nuisances sonores et qui cherchent des preuves, ou pour orienter les politiques publiques.

■ Reportage de Jim Moskovics et Frédéric De Henau

27 août 2025 - 19h35
Modifié le 27 août 2025 - 19h35
 

