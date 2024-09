Consultation populaire pour concilier vie professionnelle et familiale : “On est arrivés à 9 pistes de réflexion”

En mai dernier, la Fondation Degroof Petercam lançait une grande consultation populaire afin de savoir ce que les citoyens souhaitaient pour mieux concilier vie professionnelle et vie familiale. Pour parler des résultats, Anne-Sophie Pype, directrice générale de la fondation, était l’invitée du 12h30.

Au total la consultation a recueilli plus de 180 000 votes. “Nous sommes ravis de la participation, cela démontre qu’il s’agit d’un vrai souci et d’un sujet sociétal”, confie Anne-Sophie Pype. Ainsi, la Fondation a reçu plus de 650 propositions, dont 300 ont été retenues. Ensuite, c’était aux citoyens de voter pour leurs propositions favorites. “On est arrivés à 9 pistes de réflexion”. Celles-ci sont regroupées en trois catégories, avec l’une d’entre elles qui ressort particulièrement : la garde des enfants. “Il y a le manque de place en crèche, mais aussi l’accessibilité, le prix ou encore l’extra scolaire”, rajoute la directrice.

Parmi les autres catégories, on retrouve le soutien des familles et surtout des familles monoparentales. “Porter ça tout seul, c’est encore plus dur”. Et enfin la dernière grande catégorie concerne la mise en place de mesure au travail, comme les congés parentaux etc.

À la suite de cette grande consultation, la Fondation Degroof Petercam va proposer des ateliers de co-construction avec la société civile (experts, associations, citoyens…). “L’idée, c’est d’avoir un workshop autour de ces 9 idées et de faire sortir trois projets concrets qu’on va co-activer”.

■ Interview de Anne-Sophie Pype, directrice générale de la Fondation Degroof Petercam au micro de Vanessa Lhuillier