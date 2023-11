Conflit israélo-palestinien : plusieurs milliers de personnes sur la place de l’Albertine pour un cessez-le-feu immédiat

Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées dimanche sur la place de l’Albertine, dans le centre de Bruxelles, pour réclamer un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza. La police a décompté quelque 2.000 participants, tandis que les organisateurs en ont dénombré environ 6.000.

La bande de Gaza est lourdement bombardée par l’armée israélienne depuis l’attaque, le 7 octobre, menée par le Hamas sur le sol israélien. Celle-ci s’était conclue par la mort de 1.400 personnes, en majorité des civils, et la prise d’otage de quelque 240 autres. La riposte israélienne a, elle, déjà coûté la vie à 9.770 personnes, parmi lesquelles 4.800 enfants.

À Bruxelles, les manifestants ont répondu à l’appel de plusieurs organisations, dont l’Association belgo-palestinienne (ABP). Les prises de paroles ont insisté sur l’importance d’un cessez-le-feu immédiat et la protection de la population civile. Les orateurs et oratrices ont également réclamé une enquête de la Cour pénale internationale, afin que les responsables de crimes de guerre et crimes contre l’humanité soient poursuivis. Les causes structurelles du conflit, comme l’occupation et la colonisation israélienne des territoires palestiniens et la politique d’apartheid menée par l’État hébreu contre le peuple palestinien, doivent aussi être abordées, ont-ils poursuivi.

“La forte affluence constatée aux nombreux rassemblements et manifestations organisés à travers le pays pour exiger un cessez-le-feu à Gaza illustre la forte solidarité dont bénéficie le peuple palestinien auprès des citoyens et de la société civile belge“, a déclaré Gregory Mauzé, porte-parole de l’Association belgo-palestinienne. Le gouvernement belge “et l’Union européenne doivent entendre ce message et mettre tout en œuvre pour contraindre Israël à instaurer le cessez-le-feu réclamé par la grande majorité des États et par les organisations humanitaires et de défense des droits humains. Ils doivent également (…) cesser d’être complices avec les crimes de guerres et crimes contre l’humanité perpétrés par Israël, à commencer par l’instauration d’un embargo militaire contre ce dernier et l’interdiction du commerce avec les colonies israéliennes.”

La manifestation s’est déroulée dans le calme. Les organisateurs ont d’ores et déjà annoncé une “marche européenne de solidarité avec la Palestine” le samedi 11 novembre. Elle partira à 14h00 de la gare du Nord à Bruxelles.

Belga – Photo : Association belgo-palestinienne