Conflit israélo-palestinien : 21.000 personnes marchent en solidarité avec la Palestine

Quelque 21.000 personnes, selon les chiffres de la police, ont défilé dans les rues de la capitale belge pour “réaffirmer l’importance de faire respecter le droit international, dénoncer l’inaction européenne face aux violations du droit international en cours en Palestine et demander d’urgence la mise en œuvre d’un cessez-le-feu immédiat pour épargner des vies“, peut-on lire dans le communiqué des organisateurs qui parlent, eux, de 45.000 manifestants.

Plus de 45 000 manifestants ont battus les pavés bruxellois pour exiger un cessez-le-feu immédiat✊🇵🇸! Merci aux citoyens 🇧🇪 et internationaux pour cette solidarité qui ne faiblit pas 🙏. Belgique & UE, le message est clair : stop à l’impunité pour 🇮🇱! #CeasefireNOW #Sanctions pic.twitter.com/cJpnCxwLGS

“Lorsque des centaines de manifestations à travers l’Europe sont nécessaires pour dire que bombarder des enfants est intolérable, c’est là que l’humanité a échoué“, pouvait-on lire sur une pancarte, entre les plus classiques “Boycott Israël”. Colorée d’une horde de drapeaux palestiniens, la foule s’est ensuite dirigée vers la gare du Midi, ponctuant sa marche de “Free, free, Palestine” ou de “Europe complice”, entre autres slogans.

Organisée par une quarantaine d’associations de la société civile, de syndicats et d’ONG, dont l’association belgo-palestinienne, l’Union des Progressistes Juifs de Belgique (UPJB), du CNCD-11.11.11, le Mouvement Ouvrier Chrétien (MOC), Vie Féminine, la FGTB ou encore la CSC, la marche a débuté à 14h30 de la gare de Bruxelles-Nord. Arrivés devant la gare du midi, la manifestation a ensuite donné lieu à plusieurs prises de parole auront lieu dès 16h30.

“L’État d’Israël est en train de commettre une tentative de génocide contre le peuple palestinien“, a déclaré l’avocat franco-palestinien Salah Hamouri, présent à la manifestation. Selon lui, l’Union européenne, qui donne son feu vert au Premier ministre Benyamin Netanyahu, en est complice.

“Aujourd’hui, nous sommes des milliers dans les rues de la capitale de l’Europe pour demander un cessez-le-feu immédiat des massacres commis en Palestine. Il n’y aura pas de deuxième Nakba” (terme faisant référence à l’exode palestinien de 1948, ndlr), a-t-il ajouté.

Le socialiste et figure du monde associatif, Pierre Galand, a également pris la parole lors du rassemblement. Il a qualifié les bombardements commis par Israël contre la population palestinienne de “crimes contre l’humanité”, et a appelé les dirigeants internationaux à réagir pour mettre fin à cette “ignominie”.

Then thousands demonstrators in the streets of #Brussels for a #CeasefireInGazaNOW !#FreePalestine pic.twitter.com/6wVIzBcBGd

