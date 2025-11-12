Conflit au Soudan : Plusieurs centaines de manifestants devant l’ambassade des Émirats arabes unis à Bruxelles

Plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés, mardi en fin d’après-midi, devant l’ambassade des Émirats arabes unis à Bruxelles pour dénoncer la complicité supposée d’Abou Dabi dans les violences perpétrées par le groupe paramilitaire Forces de soutien rapide (FSR) au Soudan.

Le gouvernement soudanais accuse les Émirats arabes unis de soutenir les FSR en raison d’intérêts économiques, ce que ces derniers nient avec force. Toutefois, plusieurs rapports internationaux font état d’une aide sous la forme de livraison d’armes et de matériel, notamment des drones. En échange, Abou Dabi bénéficierait de prix bon marché sur l’or extrait dans le sud du pays, occupé pour les paramilitaires.

La manifestation s’est tenue entre 16h00 et 18h00 et a réuni quelque 600 personnes, selon les organisateurs. Les militants exigent un boycott immédiat vis-à-vis des Émirats, qu’ils accusent de contribuer à “un génocide” selon les termes d’un participant qui a requis l’anonymat par peur de représailles envers sa famille restée au Soudan.

“La logique d’exploitation est limpide, on la retrouve notamment au Congo et en Palestine“, deux pays également déchirés par la violence, a embrayé un autre manifestant, également d’origine soudanaise.

Les activistes ont dénoncé l’hypocrisie de la Belgique et de l’Union européenne sur le sujet. Notre pays livre des armes aux RSF via les Émirats arabes unis, selon les manifestants. L’UE doit donc “imposer un embargo total à l’encontre des Émirats et du Soudan du Sud“, incluant biens comme services, estime l’organisateur de l’action, également sous couvert d’anonymat.

“Prenez position et vos responsabilités“, ont conclu les manifestants.

Belga – Photo : Google Street View