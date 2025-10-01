Passer la navigation
Concours de musique urbaine : Watcha – Urban Vibes, une nouvelle plateforme pour révéler les talents urbains de 12 à 26 ans à Bruxelles

Plus qu’un simple concours, Watcha – Urban Vibes est une aventure artistique qui vise à promouvoir la créativité, la diversité et l’expression libre de la jeunesse.

La Maison des Jeunes de Watermael-Boitsfort, en collaboration avec le Centre culturel la Vénerie, le label Give me 5 et KIF Radio, est heureuse d’annoncer le lancement de Watcha – Urban Vibes, un concours musical innovant dédié aux jeunes artistes de la scène urbaine âgé·e·s de 12 à 26 ans. 

L’objectif est d’offrir une vitrine réelle et accessible aux jeunes talents urbains, encourager l’écriture, la prise de parole musicale et scénique et de renforcer la visibilité de la scène locale. 

■ Interview de DeparOne (fondateur du label Give Me 5) et Narjis Zian Rami, coordinatrice de la Maison des Jeunes de Watermael Boitsfort au micro de Fabrice Grosfilley 

01 octobre 2025 - 07h51
Modifié le 01 octobre 2025 - 09h57
 

