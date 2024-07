Concerts de reprises et spectacle de drones au menu de la Fête Nationale

Les festivités du 21 juillet se démarqueront cette année par des concerts de reprises d’artistes internationaux lors du Bal National et par un spectacle de drones lors du concert de clôture au Cinquantenaire, a annoncé mercredi l’organisation. Les institutions, lieux de cultes et musées seront aussi ouverts gratuitement au public. Le Bal National sera à suivre en direct sur BX1 dès 19h30.

■ Reportage David Courier et Nicolas Scheenaerts

La fête du Roi débutera déjà samedi 20 juillet à Bruxelles avec le traditionnel Bal National, qui se tiendra dès 19h00 sur la place du Jeu de Balle, au cœur des Marolles. Il “L’année passée était une édition exceptionnelle car c’était les 20 ans du Bal National. Pour faire fort cette année aussi, nous avons voulu lui donner les allures d’un bal international avec des invités de prestige”, a expliqué Frank Anthierens, président de l’ASBL Bal National. Johnny Hallyday, Lady Gaga, Annie Cordy, Claude François et Queen seront donc présents par l’intermédiaire de groupes de reprises.

La soirée débutera avec un échauffement de danse proposé par Upside Down et se terminera avec DJ El Bacha et FC Bokken. Il ne faudra pas faire la grasse matinée dimanche 21 juillet puisque les animations débuteront dès 10h00. Les visiteurs pourront découvrir les métiers de la police fédérale et locale ou ceux de la Défense grâce à des stands installés entre le parlement et le palais de justice. Le SPF Intérieur, le SPF Finances, le SPF Affaires étrangères, Bruxelles Propreté, safe.brussels, Bruxelles Mobilité et bien d’autres seront également présents. Tous proposeront initiations, animations et démonstrations gratuites. Le parc de Bruxelles accueillera, lui, des activités principalement destinées aux enfants et le National sports Day.

Des concerts, des fanfares et des parades de groupes folkloriques animeront les festivités. Les institutions, lieux de culte et musées seront accessibles à tous, notamment la Chambre et le Sénat, la grande synagogue, les musées royaux des Beaux-Arts, etc. Le traditionnel défilé civil et militaire débutera à 16h00 place des Palais.

Enfin, la journée se terminera au parc du Cinquantenaire à 21h00 avec un grand concert accompagné d’un spectacle qui mêlera lasers, effets spéciaux, feu d’artifice et, pour la première fois, drones. Les artistes qui se produiront à cette occasion n’ont pas encore été annoncés. L’an dernier, le concert avait rassemblé près de 100.000 personnes.

En parallèle, la 13e édition du Resto National se déroulera dès 17h00 sur la place du Jeu de Balle. Au menu : les traditionnelles moules frites, avec une alternative vol-au-vent végétarien. Il est conseillé de réserver son repas à l’avance. Le prix des plats (29 euros) permettra d’offrir 250 repas à un euro aux personnes les plus démunies via l’initiative “Tout le monde à table”. Les personnes présentes pourront se régaler en musique avec un spectacle de majorettes de toutes générations confondues, un groupe de reprise de Julien Clerc et la fanfare Pelouse Grass Band. La digestion se fera au son d’un karaoké géant.