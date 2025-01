Communales : malgré une nouvelle irrégularité à Saint-Josse, les listes ont bien été validées

Alors que la nouvelle campagne électorale débute à peine à Saint-Josse, il y a déjà une irrégularité.

En effet, un conseiller communal sortant a validé deux listes différentes, ce qui est interdit. Pour rappel, pour pouvoir déposer une liste aux élections communales, il faut récolter soit 100 signatures d’habitants, soit les signatures de deux conseillers communaux sortants. C’est selon cette seconde règle que la liste du Bourgmestre et la liste Team Fouad Ahidar ont été introduites pour les prochaines élections à Saint-Josse.

Or, le Code électoral précise bien que le conseiller communal sortant ne peut pas signer plus d’un acte de présentation de candidats pour la même élection. S’il contrevient à cette interdiction, il est passible d’une peine d’emprisonnement de huit à quinze jours et d’une amende de 130 à 1 000 euros.

Du côté des habitants, on ressent une lassitude face à tous ces rebondissements politiques : “Je sais pas quoi répondre”, “c’est de la politique”.

Le PS avait alors demandé l’exclusion des partis concernés à savoir la Team Fouad Ahidar et la Liste du Bourgmestre, Emir Kir. Finalement, le juge de paix a tranché et il n’en sera rien. Les listes ont bien été validées. Le PS regrette le maintien de la signature de Luc Fremal sur les deux listes et vont consulter un avocat pour examiner les voies de recours.

Les habitants auront bien le choix entre 5 listes le 9 février prochain.

■ Reportage de Charlotte Verbruggen, Guillaume Bruwier et Manu Carpiaux