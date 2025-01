Communales : à Saint Josse, on ne prend pas tous les mêmes mais on recommence dans près d’un mois

La commune bruxelloise de Saint-Josse-ten-Noode entre dans une nouvelle période de campagne électorale, d’ici au 9 février prochain, pour un nouveau scrutin à la suite de l’annulation de celui du 13 octobre dernier sur de constat d’irrégularités au sujet de quelques centaines de procurations.

Les différentes listes participantes sont les mêmes, comme les principaux protagonistes à commencer par le bourgmestre Emir Kir. Celui-ci a indiqué mardi que sa liste, forte d’un excellent score en octobre – elle avait décroché 17 sièges sur 29 – ne changerait pas d’un iota. Il n’en va pas de même pour les autres. La liste PS emmenée par Philippe Boiketé (6 sièges en octobre) a connu sept départs avec, de l’aveu de celui-ci, l’arrivée de “candidats engagés à gauche” – deux candidats avec une expérience syndicale en plus de deux, et quatre nouveaux candidats évoluant dans le monde de l’enseignement et de la formation. Ecolo-Groen (4 sièges), toujours emmené par Ahmed Mouhssin, connaitra trois changements. A la troisième place, Filip Huyghe remplace Fred Roekens.

Trois autres changements interviennent à deux places a priori non directement éligibles et à la 21e, avec l’arrivée de Jérôme Dayez, un peintre auteur de fresques dans l’espace public. La liste de cartel Engagés-CD&V-MR, qui avait engrangé deux sièges en octobre sera emmenée par Saïd Benhammou et l’ex-échevine socialiste de l’Urbanisme et de la Culture, Loubna Jabakh dont l’arrivée a été annoncée au cours du mois dernier.

La Team Fouad Ahidar prendra part à la nouvelle séquence électorale

La liste “Team Fouad Ahidar” prendra une nouvelle fois part au nouveau scrutin organisé à Saint-Josse où les élections d’octobre dernier avaient été annulées par le collège juridictionnel.

Elle le fera avec une liste de 16 candidats répartis à parts égales d’hommes et de femmes, et issus de tous horizons professionnels et sociaux (architecte, assistant social, aide-soignante, fonctionnaire, étudiant, femme de ménage, ouvrier). Il y aura des candidats âgés de 18 à 67 ans, a-t-elle annoncé lundi. La liste sera à nouveau tirée par Ibrahim Dankus et suivie par Nesrin Mahmoud. “Avec cette nouvelle liste, notre objectif est clair : entrer au conseil communal de Saint-Josse et travailler au service de tous les Tenoodois”, a souligné Ibrahim Dankus, cité dans un communiqué de la Team Ahidar. Contrairement à ses résultats dans d’autres communes, la Team Fouad Ahidar avait enregistré un résultat mitigé au soir du 13 octobre, obtenant 5,1% des voix, mais aucun siège. Elle espère que le nouveau tour électoral lui permettra de faire son entrée au conseil communal.

Dans sa décision d’annulation du 19 novembre dernier, le collège juridictionnel avait constaté, pour 66 procurations, une irrégularité par défaut de signature, de données incomplètes et/ou par manque d’attestations. Cinquante autres ont été signées le jour du scrutin soit par le bourgmestre, soit par son délégué, ce qui ne permettait pas de certifier qu’elles ont été déposées dans le délai légal, au plus tard la veille du scrutin. Le collège juridictionnel avait notamment fait observer que l’addition de ces deux séries de procurations irrégulières était est à elle seule plus élevée que le nombre de voix qu’il manquait à la Team Fouad Ahidar pour entrer au conseil communal et à Ecolo pour obtenir un siège de plus dans cette commune bruxelloise.

