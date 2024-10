Communales : la parité presque respectée en Région bruxelloise avec de nombreuses disparités

49.2%, c’est le pourcentage de femmes qui ont été élues en Région bruxelloise lors de ces élections communales. Si la parité a été presque atteinte, on remarque d’importantes disparités dans les communes et les partis. Pour en parler, Cédric Istasse, chercheur au Centre de recherche et d’information socio-politiques était l’invité du 12h30.

Si la parité est la règle pour les élections, on constate de nombreuses disparités au sein des partis. Par exemple, chez Ecolo, 70% des personnes élues sont des femmes, contre seulement 40% pour le PS et 29% pour la LB d’Emir Kir à Saint-Josse. Mais comment expliquer ces différences ? “Toutes les listes doivent respecter le système de tirette, autant d’hommes que de femmes avec une stricte alternance. Mais on constate qu’au niveau des têtes de liste, les pratiques sont très différentes”, explique Cédric Istasse.

De plus, les listes étant impaires, la parité n’est pas appliquée à 100%. Au niveau des têtes de liste, seulement 28,8% sont des femmes. Le parti Ecolo est le grand gagnant et en termes de commune, c’est à Auderghem que revient la palme d’or où les femmes représentent 100% des têtes de liste et 70% du conseil communal.

■ Interview de Cédric Istasse, chercheur au CRISP au micro de Vanessa Lhuillier