Communales : à la Ville de Bruxelles, le PS refusera de réduire le nombre d’agents communaux

Le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close (PS) a averti qu’en cas de reconduction espérée de la participation de sa formation à la prochaine majorité communale, on ne touchera pas à l’enseignement officiel de la Ville de Bruxelles, ni au nombre d’agents communaux.

S’exprimant à l’occasion de la présentation officielle des candidats de la liste PS-Vooruit dans le nouveau parc créé à proximité du canal, face à Tour et Taxis, il a visé en termes à peine voilés le MR et les Engagés qui, ont annoncé des mesures touchant la fonction publique et l’enseignement, à travers notamment un projet de fusion des réseaux officiels et un réajustement financier au profit du libre.

Celui qui est candidat à sa succession au maïorat de la Ville s’est également s’est prononcé en faveur de l’installation de la majorité “la plus progressiste possible” en fonction du résultat du scrutin. Il n’a pas caché qu’il n’y avait pas de contact avec le PTB. Selon lui, la formation d’extrême gauche ne semble pas avoir mis sa priorité sur la Ville de Bruxelles, dans la capitale.

La liste PS-Vooruit est à présent complète. Comme annoncé précédemment, Philippe Close y précédera l’échevine de l’Instruction publique, Faouzia Hariche, l’ex-échevin Mohamed Ouriaghli, la ministre fédérale Karine Lalieux et l’échevin de la Population Ahmed El Ktibi. La sixième place a été attribuée à l’échevine Vooruit de l’Urbanisme Anaïs Maes. Suivent le député bruxellois Sevket Temiz, la députée fédérale Lydia Mutyebele, le président du CPAS Khalid Zian et l’échevine Delphine Houba.

La liste, poussée par les secrétaires d’État bruxelloises Ans Persoons et Nawal Ben Hamou, compte trois ministres, quatre député(e)s, trois échevins, un bourgmestre, mais aussi de nombreux jeunes candidats et des personnes issues de tous les quartiers de la Ville et de nombreuses catégories sociales.

Le MR n’a pas l’intention de diminuer le nombre d’agents

La liste MR+ de la Ville de Bruxelles ne veut pas diminuer le nombre d’agents communaux. Elle considère par contre que l’on devrait maîtriser les dépenses de fonctionnement, d’énergie, optimiser certaines structures et doublons, ou encore se pencher sur les subsides excessifs, a déclaré mercredi la tête de liste MR+, David Weytsman..

L’actuel chef de file de l’opposition libérale a vivement réagi aux propos tenus auparavant par le bourgmestre Philippe Close (PS). Celui-ci avait fixé une ligne rouge à ne pas franchir pour la liste PS-Vooruit: porter atteinte à l’enseignement de la Ville et au nombre d’agents communaux. Il faisait allusion aux recettes envisagées en Région wallonne et en Fédération Wallonie-Bruxelles par la coalition MR-Engagés en matière d’Enseignement et de Fonction publique.

“Jouer sur les peurs pour éviter de parler des vrais sujets. La méthode est connue”, a réagi David Weytsman. “Nous allons au contraire mettre de l’ordre dans la gestion communale. . Tout d’abord en mettant tout en oeuvre pour engager les 450 policiers… Ensuite, en revalorisant la fonction des agents de la Propreté publique. Ca passe notamment par la fin de la pratique scandaleuse qui maintient pendant des années des agents qui n’habitent pas la Ville de Bruxelles à une rémunération de 300 euros par mois (+ ALE). D’autre part, en introduisant un mécanisme de bonus lié aux résultats. Enfin, en renforçant les équipes de maintien de la paix de Bravvo,…”, a ajouté le libéral.

Selon celui-ci, le MR+ veut remettre de l’ordre dans les budgets, diminuer l’endettement et financer cela en maîtrisant les frais de fonctionnement de la Ville “largement augmentés ces dernières années”. “Philippe Close, veut la majorité la plus progressiste, je souhaite pour ma part une majorité en rupture avec les politiques actuelles et prête à affronter le PTB, parti anti-démocratique”, a-t-il conclu.

Belga