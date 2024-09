Communales 2024 : Didier Wauters tirera la liste Les Engagés – CD&V à la Ville de Bruxelles

“Cette liste, fruit d ’ un travail enthousiaste et collaboratif, rassemble des candidats issus du Mouvement des Engagés, du CD&V ainsi que des citoyens – dont cinq membres d e la liste citoyenne « Plan B ». Cette alliance illustre la volonté de proposer une alternative volontariste aux Bruxelloises et aux Bruxellois”, lit-on dans un communiqué.

Didier Wauters (Les Engagés) et Benjamin Dalle (CD&V) annoncent la composition de leur liste électorale pour les élections du 13 octobre prochain.

“Les 49 candidats Les Engagés – CD&V reflètent la diversité culturelle, sociale et professionnelle de la Ville de Bruxelles. Les profils varient entre travailleurs, indépendants, ainsi que des personnes actives dans le secteur associatif, culturel et bien d’autres. La liste présente un bel équilibre entre expérience et renouveau, combinant des élus communaux reconnus, trois députés, une ancienne ministre régionale et une ancienne Échevine de la Ville de Bruxelles. Avec aussi de jeunes talents et des personnes issues de la société civile pour qui ce sera la première expérience en politique.”

C’est le conseiller communal Didier Wauters (Les Engagés) qui tirera la liste, suivi par Sonia Lhoest (LE), Marius Ndolimana (LE), Mathilde Vermeire (CD&V), Elhadj Moussa Diallo (LE) et Hafça Bouzina à la sixième place.

Sécurité et propreté

Au programme : un soutien renforcé aux indépendants et entrepreneurs locaux, une attention particulière à la propreté publique et la sécurité et notamment sous l’angle de la prévention et de la police de proximité.

“Tout comme la Région bruxelloise, la Ville de Bruxelles est confrontée à un grand problème de sécurité et de propreté. C’est pourquoi nous optons pleinement pour une ville mieux gérée, où la sécurité, la propreté et un bon service bilingue sont une priorité absolue. De plus, Bruxelles est bien plus que le pentagone. Il est nécessaire d’accorder beaucoup plus d’attention aux quartiers comme Laeken, Neder-over-Heembeek et Haren”, indique Benjamin Dalle (CD&V), pousseur de liste.

Rédaction