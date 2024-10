Communales 2024 : à Berchem-Sainte-Agathe, la majorité actuelle prête à poursuivre ensemble

À moins de deux semaines des élections communales du 13 octobre, la Liste du Bourgmestre (LB), le groupe PS-Vooruit+ et le groupe Ecolo/Groen se présentent ensemble à Berchem-Sainte-Agathe.

Les trois partenaires ont une ambition forte pour la commune : “Poursuivre le développement de Berchem-Sainte-Agathe comme un village en ville, qui bouge, avec une qualité de vie et de service rendu élevée, d’ici 2030”. C’est dans cette optique, qu’ils ont annoncé en toute transparence, que si les électeurs apprécient le bilan et leur renouvellent leur confiance, ils souhaitent continuer à avancer ensemble, avec Christian Lamouline (LB) comme candidat Bourgmestre.

Concernant les priorités, on retrouve : améliorer la qualité de vie, la propreté, le caractère vert et le bon état des équipements et des services publics de qualité, renforcer la sécurité, renforcer le caractère inclusif et solidaire, renforcer le rôle central du citoyen dans les projets menés et enfin, poursuivre la bonne gestion financière.

