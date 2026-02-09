Comment l’histoire coloniale façonne encore l’Europe d’aujourd’hui ? Une exposition ouvrira le débat en avril

L’exposition “Postcolonial ?”, consacrée à l’héritage du colonialisme européen, sera inaugurée le 17 avril prochain à la Maison de l’histoire européenne.

La Maison de l’histoire européenne, située à Bruxelles, proposera à partir du 17 avril prochain une exposition qui invite à réfléchir sur la manière dont l’histoire coloniale continue de façonner l’Europe d’aujourd’hui. Intitulé “Postcolonial ?”, le parcours rassemble des œuvres d’art originales, des objets historiques ainsi que des récits personnels.

L’exposition est divisée en quatre sections: les fondements structurels du colonialisme européen, la fin de l’empire, la nouvelle indépendance des pays décolonisés et pour finir la section “Et maintenant ?” Cette dernière examine “comment la pensée raciale sous-tend les inégalités structurelles dans les domaines de l’éducation, des soins de santé, du logement, du maintien de l’ordre et de la politique“.

Car si, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, des dizaines de colonies se sont affranchies de la domination européenne et ont déclaré leur indépendance, la matrice coloniale du pouvoir a laissé des traces sur le monde contemporain…

“En abordant l’histoire coloniale de l’Europe, la Maison de l’histoire européenne contribue à corriger les déséquilibres qui existent dans les récits sur le passé du continent. Cette histoire de violence, de génocides, d’exploitation cruelle tant des populations que des ressources naturelles, à l’échelle mondiale, fait partie d’une histoire européenne qui a duré quatre siècles“, explique Constanze Itzel, directrice du musée.

“Postcolonial ?” invite donc le public à “repenser ce que signifie être Européen ou Européenne, à examiner honnêtement la place de l’Europe dans le monde et à imaginer de nouvelles façons d’être et de vivre ensemble”.

L’exposition est à voir jusqu’au mois de mars 2027. Plusieurs activités et événements seront organisés tout du long afin “d’amplifier les voies décoloniales“, indique l’institution dans un communiqué publié lundi.

