Les Bruxellois consacrent plus d’un tiers de leur budget à leur logement

Euros - source : Pexels

À Bruxelles, les ménages consacrent 34,6 % de leur budget au logement, bien plus que la moyenne nationale de 30,6 %, selon Statbel.

Les ménages belges ont consacré en moyenne 30,6% de leur budget à leur logement et aux dépenses inhérentes en 2024, ressort-il de la dernière édition de l’enquête bisannuelle sur le budget des ménages, publiée mercredi par l’agence belge de statistiques Statbel. La part dédiée aux transports a, elle, progressé de près d’un point de pourcentage en deux ans.

Après une légère hausse des dépenses liées au logement et à l’énergie en 2020, principalement en raison de la crise du Covid-19, la part du budget a diminué de 31,8% à 30,6% en quatre ans, indique l’enquête de Statbel. Ce pourcentage évolue toutefois selon les régions : il est de 29,9% en Flandre et de 30,5% en Wallonie, mais la part grimpe à 34,6% en Région bruxelloise.

Le Belge consacre par ailleurs moins de budget aux vêtements et chaussures (de 4 à 3,7% entre 2022 et 2024), aux meubles et appareils ménagers (de 5,7 à 5%) et aux boissons alcoolisées et au tabac (de 4 à 3,7%).

Les ménages consacrent par contre plus d’argent aux produits alimentaires (de 13,9 à 14% en deux ans), à l’horeca (de 7 à 7,3%), à la culture et aux temps libres (de 7,7 à 7,9%) et, surtout, aux transports (de 10,8 à 11,7%). La part du budget lié à la santé est par contre stable à 4,8%.

Les Bruxellois moins nombreux à posséder une voiture

L’étude de Statbel révèle encore que les Bruxellois sont moins nombreux à posséder une voiture (51% des ménages interrogés), un lave-vaisselle (63%) ou un congélateur seul (29%) par rapport aux autres régions, alors que les Flamands sont plus nombreux à bénéficier dans leur logement d’un système d’air conditionné (13%), d’une tablette (55%) ou d’un téléphone fixe (40%).

L’enquête sur le budget des ménages est réalisée tous les deux ans par Statbel auprès d’un échantillon de 5.000 ménages.

Belga – Photo : Pexels

17 septembre 2025 - 14h31
Modifié le 17 septembre 2025 - 15h17
 

