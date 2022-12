Comme un “appel au voyage”, des œuvres de la Fondation Boghossian s’exposent au Bois de la Cambre

Il s’agit d’une nouvelle exposition extramuros, “A call to travel“.

Elles ont été installées au Bois de la Cambre : six œuvres monumentales forment désormais une exposition extramuros de la Fondation Boghossian, à quelques centaines de mètres de la Villa Empain. “A call to travel [“Un appel au voyage”, NDLR] est une invitation à la balade, à la contemplation et aux interactions avec l’art contemporain. L’installation de six œuvres dans un petit espace du Bois de la Cambre a été organisée pour proposer un voyage qui invite le public, durant un an, à découvrir les différentes manières dont des artistes réinventent le paysage“, indique ainsi la Fondation Boghossian.

Les artistes exposés sont belges, mais aussi internationaux, “dans notre tradition de présenter un dialogue entre les cultures de l’Est et de l’Ouest“, précise la fondation, “la sélection d’artistes belges ou travaillant en Belgique évoque le soutien de la Fondation pour les artistes nationaux, et le choix d’un artiste libanais et d’un artiste arménien rappelle la mission de dialogue avec les cultures orientales“.

Thanks to Jean and his foundation (@Fond_Boghossian) for this cultural and tourist commitment in Brussels.https://t.co/NRU9fx6tRu

2/2 pic.twitter.com/OOqvsLFSyi — Pascal Smet (@SmetPascal) December 14, 2022



Ainsi, les oeuvres présentées sont celles d’Ara Alekyan (Arménie), Thierry Bontridder (Belgique), Jiana Kim (Corée du Sud), Samar Mogharbel (Liban), Léopoldine Roux (France) et Kaz Shirane (Japan). “La balade présente des formes architecturales archaïques, universelles, et simples, comme l’arc de cercle. Conçues pour être touchées, contournées, photographiées, les oeuvres, ont été réalisées dans différents matériaux, et respectent leurs environnements respectifs“, ajoute la Fondation Boghossian, qui a spécifiquement acquis les œuvres pour cette exposition, en collaboration avec urban.brussels et la Ville de Bruxelles.

L’exposition est visible jusqu’au 1er décembre 2023.

ArBr – Photo : Urban.brussels / barbara S. Felgenhauer