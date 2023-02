Cinq jours après les séismes, une seconde équipe de B-FAST a décollé de Melsbroek vers la Turquie

Une équipe logistique de B-FAST a décollé de l’aéroport militaire de Bruxelles, ce samedi matin.

Sur le tarmac de l’aéroport militaire de Bruxelles, situé à Melsbroek face à Brussels Airport, c’est dans un avion de la Défense belge que s’est engouffré, ce matin, une équipe logistique de B-FAST, le dispositif interdépartemental d’aide en cas de catastrophe. Ceux-ci se sont envolés vers la Turquie, cinq jours après les terribles séismes qui ont secoué la région turco-syrienne.

Au total, quarante-trois personnes ont embarqué vers la Turquie, principalement des profils logistique. Leur avion devrait atterrir cet après-midi à l’aéroport d’Incirlik, dans la ville d’Adana, à environ deux-cent kilomètres de Gaziantep, durement touchée par les séismes.

► Article | Dons pour la Turquie et la Syrie : voici les lieux de collectes à Bruxelles (10/02/2023)

“Le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement coordonne cette mission B-FAST“, nous explique un porte-parole des Affaires étrangères, “B-FAST, un mécanisme dans lequel le cabinet du Premier ministre est également impliqué, ainsi que le SPF Santé publique, la Défense, le SPF Intérieur et le SPF Stratégie et Appui (BOSA) pour le soutien logistique et administratif“. Le gouvernement fédéral a dégagé un montant de huit millions d’euros pour cette opération.

Leur mission : établir un hôpital de campagne

“La mission vise à établir un hôpital de campagne sur place, suite au tremblement de terre survenu le 6 février“, précisent les Affaires étrangères. L’hôpital, composé de plusieurs dizaines de conteneurs, devrait être installé à Kirikhan, dans la province de Hatay, à environ huit heures de route en camion depuis Adana. Le dispositif devrait accueillir divers services, dont une salle d’opération, des scanners, un laboratoire médical et une pharmacie, ainsi qu’une aile pédiatrique et une maternité, soit une superficie de plus de six mille mètres carrés.

L’équipe logistique partie ce matin vient compléter celle de reconnaissance, présente depuis mercredi en Turquie, qui avait établi les premiers contacts et trouvé l’emplacement pour l’hôpital. Un nouveau vol avec une soixantaine de personnes est prévu mardi, avec à son bord des médecins et du personnel soignant. Jeudi, l’hôpital de campagne devrait donc être pleinement opérationnel, et accueillir une centaine de personnes par jour, ainsi que de servir d’abri pour une vingtaine de patients hospitalisés. “Jamais auparavant une équipe médicale aussi nombreuse n’avait été envoyée à l’étranger depuis la Belgique à la suite d’une catastrophe“, explique la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden (CD&V).

Les différents séismes survenus en début de semaine, en Turquie et en Syrie, ont déjà coûté la vie à plus de 24.000 personnes, selon des bilans toujours provisoires.

► Reportage | Les Bruxellois se mobilisent pour envoyer du matériel en Turquie et en Syrie (07/02/2023)

ArBr avec Belga – Photos : Belga