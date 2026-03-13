Cinq arrestations après l’enlèvement et la séquestration d’un jeune homme dans un garage à Woluwe Saint-Lambert

Cinq personnes ont été placées sous mandat d’arrêt dans le cadre d’une enquête sur l’enlèvement et la séquestration d’un jeune homme à Opwijk, selon une information de La Dernière Heure confirmée vendredi par le parquet de Bruxelles. Elles sont poursuivies pour des faits de prise d’otage et de privation arbitraire de liberté.

Les faits se sont déroulés lors du week-end du 7 février. Un jeune homme d’une vingtaine d’années s’était rendu à la gare d’Opwijk, pensant y retrouver une jeune fille rencontrée en ligne. Selon les éléments de l’enquête, il y a été agressé puis enlevé par un groupe de jeunes hommes, avant d’être emmené dans un garage du quartier Andromède, à Woluwe-Saint-Lambert.

La victime y aurait été retenue et maltraitée durant tout le week-end. Ses ravisseurs ont ensuite transmis des images des faits à ses parents et réclamé une rançon de 50.000 euros. Les parents seraient parvenus à les convaincre d’accepter 5.000 euros, après quoi le jeune homme a été relâché.

Dès sa libération, la victime a déposé plainte auprès de la police de la zone Montgomery. L’enquête, notamment appuyée sur l’analyse de caméras ANPR, a permis d’identifier un premier suspect, qui aurait utilisé le véhicule de son père pour commettre les faits. D’autres investigations, entre autres en téléphonie, ont ensuite conduit à plusieurs autres suspects.

Le parquet de Bruxelles a confirmé qu’une instruction judiciaire était en cours pour des faits remontant à février 2026. Des perquisitions menées lundi, sous la direction d’un juge d’instruction bruxellois et avec l’appui de la zone Montgomery, ont conduit à plusieurs arrestations. “Cinq suspects ont été placés sous mandat d’arrêt”, a indiqué le ministère public, qui n’a pas souhaité faire davantage de commentaires.

Belga