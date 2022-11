Christos Doulkeridis sur la manifestation pro-Palestine à Ixelles : “Nous n’avions pas d’éléments pour l’interdire”

Ce samedi s’est tenue à Ixelles, une manifestation qui a beaucoup fait réagir. Environ 700 personnes se sont rassemblées pour dénoncer le soutien européen à Israël. L’ambassadrice d’Israël à Bruxelles Idit Rosenzweig-Abu s’est dite “dégoûtée par la marche de la haine autorisée aujourd’hui à Bruxelles“. “Honte à Ixelles“, a-t-elle tweeté.

Disgusted by the march of hate allowed today in Brussels. Posters of murderous terrorists, calls to annihilate Israel, calls against the Palestinian Authority. Israel mustn’t exist, killers of Israeli children are heroes. SHAME on @Ixelles_Elsene for enabling this. pic.twitter.com/KEEmHirhJZ

— Ambassador Idit Rosenzweig-Abu (@IditAbu) October 29, 2022