Challenger Pro League : le RWDM Brussels sanctionné d’un retrait de trois points

Le RWDM Brussels a annoncé ce mardi avoir été sanctionné par la Commission des licences de l’URBSFA dans le cadre de son contrôle intermédiaire.

Le club écope d’un retrait de trois points au classement général de la Challenger Pro League, la deuxième division du football professionnel belge. Cette sanction sportive est liée à sa situation financière.

Dans un communiqué, le CEO du club, Maxime Vossen, indique que la direction a pris connaissance de la décision et en analysera la motivation détaillée. Le RWDM qualifie la sanction de « sévère et prématurée ». Selon la direction, des efforts ont été consentis ces derniers mois afin d’assurer la stabilité financière et opérationnelle du club.

Le communiqué évoque notamment la sécurisation des montants requis ainsi que des accords formels de report conclus avec certains créanciers, dont FC Nordsjælland et Forge FC. Le club estime que ces éléments n’auraient pas été pris en compte dans l’évaluation finale de la Commission des licences.

Un recours envisagé

Le RWDM précise avoir collaboré avec les instances compétentes et transmis l’ensemble des documents demandés. Il n’exclut pas d’introduire un recours contre cette décision.

Le retrait de trois points pourrait avoir un impact direct sur la situation sportive du club au classement de la Challenger Pro League. Pour rappel, il y a deux semaines, le club bruxellois avait déjà été sanctionné par la Commission des Licences. Celle-ci a infligé un point de penalité au RWDM pour la saison 2026-2027 en raison du non-respect d’un article du règlement fédéral “relatif à la viabilité du football professionnel belge”.

