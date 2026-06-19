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Chaleur: concentrations d’ozone élevées, avec un risque de dépassement local du seuil d’information

Soleil Illustration Chaleur - Belga Dirk Waem

Des concentrations d’ozone élevées sont attendues en raison des fortes chaleurs prévues sur le pays ce vendredi, prévient la Cellule interrégionale de l’environnement (Celine). Elle n’exclut pas un risque de dépassement local du seuil européen d’information de 180 µg/m³, à partir duquel il faut informer la population de ces concentrations.

Il fera très chaud ce vendredi avec des températures pouvant atteindre 35°C dans le centre du pays. Le soleil se partagera d’abord le ciel avec des nuages de haute et de moyenne altitude. En cours d’après‑midi, le risque d’orages, potentiellement violents, augmentera, situe la Celine. Les concentrations d’ozone augmenteront fortement. Elles se situeront entre 140 et 180 μg/m³, ce qui pourrait donc les faire atteindre le seuil européen d’information.

Demain/samedi, le temps sera à nouveau ensoleillé, mais un peu moins chaud. On attend jusqu’à 29 degrés. Les concentrations d’ozone resteront élevées, mais aucun dépassement n’est attendu, à en croire la Cellule interrégionale de l’environnement.

Dimanche, les températures maximales remonteront à nouveau au‑delà de 30°C et les concentrations d’ozone resteront élevées, atteignant entre 60 et 180 μg/m³. Le risque de dépassement du seuil européen d’information augmentera donc à nouveau.

En cas de concentrations élevées d’ozone, il est recommandé aux personnes particulièrement sensibles à la pollution atmosphérique (enfants, personnes âgées, personnes souffrant de troubles respiratoires) d’éviter tout effort physique inhabituel à l’air libre entre 12h00 et 22h00.

Belga

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