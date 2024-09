“C’est la madeleine de Proust du hip-hop belge”: plongée dans l’histoire du rap belge en 60 albums

La deuxième moitié des années 2000 correspond à une période de grande inventivité. Beaucoup de rappeurs se décomplexent. Chaque artiste belge trouve sa personnalité, dans ses sons, ses thèmes. “En tant que Wallon d’origine, je ressentais bien que le rap wallon et bruxellois étaient différents.“

Et pourtant, c’est également une période très creuse. “Il fallait trouver son délire. C’était la période la moins évidente, et bizarrement c’est celle où les identités musicales se sont le plus affirmées.” Le vinyle étant en déclin, l’identité belge se développe surtout via les CD, beaucoup moins chers à produire. On se permet alors de tester des choses et de sortir de la normalité.

À cette période, Carjack Ray (Rayer) quitte le groupe De Puta Madre et sort un album solo, Safari Bizness. “Cet album est bizarre. Tu as l’impression qu’il se teste, et en même temps tu as deux énormes morceaux.“

Une belle illustration de ces frontières dépassés pour un rappeur bruxellois qui a déjà de la bouteille dans le milieu. Il était déjà présent dans la BRC en 1990.