Centre-ville : l’une des deux victimes blessées par balles est décédée

L’une des deux victimes blessées par balles à la suite de coups de feu tirés dimanche soir avenue Stalingrad à Bruxelles est décédée de ses blessures, a confirmé lundi le parquet de Bruxelles après que plusieurs médias ont annoncé l’information. L’homme était âgé de 28 ans.

“Les services de police de la zone Bruxelles-Capitale-Ixelles ont été informés hier soir, à 23h12, de coups de feu tirés sur la terrasse d’un café de l’avenue Stalingrad“, a expliqué le porte-parole du parquet. “À leur arrivée sur place, ils ont découvert deux hommes blessés par balle. L’un d’eux était inconscient et grièvement blessé. Les deux victimes ont été transportées à l’hôpital où la personne gravement blessée est décédée. Il s’agissait d’un homme de 28 ans.” “Selon les premières constatations, deux tireurs sur un scooter auraient ouvert le feu en direction de l’établissement avant de prendre la fuite“, a précisé le porte-parole. “La police a immédiatement mis en place un périmètre de sécurité et informé le parquet de Bruxelles. Un juge d’instruction a été désigné et s’est rendu sur place avec le magistrat de garde du parquet, le laboratoire de la police technique et scientifique et un expert en balistique. Un médecin légiste a également été désigné.” L’enquête a été confiée à la DR6, la section homicide de la police judiciaire fédérale. “L’enquête se poursuit afin de déterminer les circonstances exactes des faits et d’en identifier les auteurs. Le parquet ne fera pas d’autres commentaires“, a ajouté le ministère public.

Belga