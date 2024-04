Carrefour Léonard : Touring demande la mise en place de solutions alternatives

Touring, l’organisme qui défend les intérêts des automobilistes, accuse les régions et les communes de mauvaise concertation dans le dossier des travaux du carrefour Léonard.

Joost Kaesemans, le directeur des politiques publiques pour Touring, a expliqué dans Bonjour Bruxelles, qu’il est souvent difficile de coordonner les chantiers et de communiquer entre les différents acteurs. “Il y a un accord de coopération et des instances pour minimiser l’impact de travaux, mais il faut vouloir se parler et s’écouter aussi.”

L’infrastructure routière date des années 70 et de lourds travaux sont indispensables. Dans les années à venir, les chantiers de ce type vont se multiplier, d’où l’intérêt d’améliorer la concertation. “Il faut que chacun fasse des concessions, a précisé Touring. Les communes doivent accepter d’avoir un peu plus de circulation. Il n’y a pas le choix. On peut soit prolonger les travaux en gardant libre une bande de circulation soit faire le plus court possible, mais avec un impact énorme sur les voiries avoisinantes.”

Pour Joost Kaesemans, il est important de mettre des solutions en place comme ajouter une journée de télétravail, prendre les transports en commun, prolonger la bande de covoiturage en Flandre ou encore éviter les déplacements. “On peut faire une short liste de ce qui pourrait améliorer un peu la circulation et voir ce qu’on met en place. En tout cas, il faut rappeler aux automobilistes qu’il est important de respecter la signalisation du chantier et des quartiers qui sont en zone 30. Et rester zen est toujours la meilleure des solutions.”

■ Interview de Joost Kaesemans, directeur des politiques publiques de Touring, par Fabrice Grosfilley