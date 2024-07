Fermeture du tunnel Delta: “Les travaux sont coordonnés et on profite de la baisse du trafic”

Le tunnel Bruxelles-Delta sera fermé du 15 juillet à la fin du mois d’août pour des travaux de rénovation et de désamiantage. Dans le même quartier, la deuxième phase de la rénovation du pont Beaulieu se poursuit.

Entre le 15 juillet et la fin du mois d’août, Bruxelles Mobilité procédera au désamiantage du tunnel Delta. L’ensemble du tunnel Delta, y compris la boucle vers le parking Delta, sera fermé, ce qui implique aussi la fermeture de la E411 > centre à partir de la sortie Demey . Une déviation est prévue via la chaussée de Wavre, le bd. du Souverain et le bd. des Invalides. Les navetteurs peuvent privilégier l’entrée dans Bruxelles via la N275 La Hulpe/Foresterie.

■ Reportage Camille Tang-Quynh, Yannick Vangansbeek et Pierre Delmée

Dans le même quartier, la deuxième phase de la rénovation du pont Beaulieu (qui surplombe l’E411 et le tunnel Delta) se poursuit de ce 17 juin au 31 août. Il s’agit de la rénovation complète du tablier du pont, y compris les joints de dilatation, l’étanchéité, la chaussée et les garde-corps. L’année dernière, ces travaux ont été réalisés sur les voies en direction d’Ixelles/du centre-ville, cette année c’est au tour des voies en direction d’Auderghem/sortie de ville. Pendant ces travaux, la circulation se fera sur une seule voie par sens.

Comme chaque année, de nombreux travaux importants sont réalisés pendant les mois de vacances, plus calmes, souligne Bruxelles Mobilité. En été, 20 % de voitures en moins circulent à Bruxelles. Le tunnel Léonard sera également fermé pendant cette période, ce qui réduira le trafic entrant à Bruxelles via l’E411. Bruxelles Mobilité ajustera les feux de signalisation pour permettre au trafic sur les itinéraires de déviation “d’être aussi fluide que possible. La situation sera également suivie de près afin de procéder à des ajustements supplémentaires si nécessaire”.

