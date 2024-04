Carrefour Léonard : pas question de mettre les travaux sur pause, répond la Flandre

La ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt a demandé une concertation avec son homologue flamande Lydia Peeters au sujet des travaux au carrefour Léonard, après la plainte exprimée lundi par la commune d’Auderghem. La ministre flamande répond qu’elle demandera à son administration de partager davantage d’informations avec les pouvoirs locaux et la Région bruxelloise, mais qu’il est hors de question de suspendre les travaux.

Lundi, Auderghem a appelé à la suspension des travaux sur le Ring à hauteur du carrefour Léonard. La commune “suffoque” déjà sous les embouteillages, selon sa bourgmestre et son échevin de la Mobilité, et il n’y a pas eu de concertation au sujet de la nouvelle phase de travaux que la Flandre s’apprête à entamer. Il est nécessaire d’organiser une concertation avec tous les acteurs, y compris les services de secours, et de prévoir un plan de mobilité adéquat, ajoutait la commune.

Davantage de communication

Mardi, Elke Van den Brandt a elle aussi regretté que la Flandre fasse cavalier seul, alors que “les travaux ont un impact énorme sur les riverains et sur l’organisation d’autres chantiers à Bruxelles“. “La Région bruxelloise n’a pas été suffisamment impliquée dans l’organisation” du chantier, “et la communication de la Flandre était tardive et insuffisante“, accuse-t-elle.

La ministre flamande Lydia Peeters ne semble pas impressionnée. Elle demandera à son administration d’envoyer davantage d’informations à la Région bruxelloise et aux pouvoirs locaux, mais il est hors de question de suspendre les travaux, affirme-t-elle mardi. L’agence flamande en charge des routes et du trafic avait déjà été en contact avec les zones de police et les pouvoirs locaux, assure-t-elle. Une communication supplémentaire peut en revanche être prévue au sujet du changement de phase des travaux, qui inquiète la commune et la Région.

