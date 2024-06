Nouvelle phase de rénovation du tunnel Léonard et nouveaux embarras de circulation dès juillet

La prochaine phase de la rénovation à grande échelle du tunnel Léonard commencera début juillet sur le ring de Bruxelles. Cette nouvelle phase s’accompagnera de retards supplémentaires, allant de 30 minutes à une heure, sur le ring intérieur de Bruxelles, a averti jeudi l’agence flamande en charge des routes et du trafic.

Au cours des prochains mois, des travaux seront effectués sur le radier des tunnels des rings intérieur et extérieur. Le radier constitue la fondation du tunnel, sur lequel repose la chaussée. Il sera recouvert d’une couche d’étanchéité et d’une couche d’asphalte, et les couches inférieure et supérieure de la chaussée seront posées sur l’asphalte. Au total, une surface de 12.000 mètres carrés sera traitée. Le tunnel du ring intérieur sera traité en premier, suivi du tunnel du ring extérieur.

De nouveaux travaux

A partir de début juillet, ces travaux entraîneront des perturbations, principalement sur le ring intérieur. Il sera toujours possible de circuler, mais sur une voie au lieu de deux en direction de Waterloo. Les retards pourraient aller de 30 minutes à une heure d’après l’agence flamande en charge des routes et du trafic. Les usagers empruntant la E411 en direction de Namur ou d’Auderghem via le ring intérieur doivent aussi s’attendre à des embouteillages.

La liaison entre le ring extérieur et la E411 en direction de Hermann Debroux/Auderghem sera également fermée début juillet. Jusqu’à fin octobre, il ne sera plus possible de s’engager sur la E411 en direction d’Auderghem en venant de Waterloo. Le trafic sera dévié soit par le ring extérieur à Groenendaal, soit en continuant jusqu’aux Quatre bras et en quittant le ring extérieur à cet endroit, soit en faisant demi-tour aux Quatre bras et en revenant par le ring intérieur jusqu’au Carrefour Léonard.

Entre le 29 juillet et le 18 août, le trafic sur le ring extérieur, c’est-à-dire le trafic venant de Waterloo et se dirigeant vers Zaventem, sera également fortement perturbé. Les automobilistes ne pourront circuler que sur une seule voie au lieu de deux pendant ces deux semaines. Le calendrier exact de ces ajustements n’a pas encore été déterminé.

avec Belga