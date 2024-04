Carrefour Léonard: “Il y a des malentendus, des choses qui ne sont pas claires”

Benjamin Dalle, ministre flamand des Affaires bruxelloises et tête de liste CD&V au Parlement bruxellois, constate ce lundi matin dans Bonjour Bruxelles “que sur le plan de la concertation entre les deux ministres et les bourgmestres concernés, parce que les communes, évidemment, sont impliquées aussi, il y a des faits, et des malentendus, des choses qui ne sont pas claires” concernant le chantier du carrefour Léonard. “Ce n’est pas la Flandre qui n’est pas favorable à la position bruxelloise, c’est surtout un problème de concertation et de mieux se parler. Ce qu’on constate en Belgique très souvent, c’est qu’il y a des autorités publiques qui ne travaillent pas ensemble mais contre elles-mêmes. Et évidemment, c’est négatif pour une personne, c’est le contribuable.”

Sur le Budget bruxellois, la situation est assez dramatique, extrêmement sérieuse”, estime Benjamin Dalle, “beaucoup plus que préoccupante. On peut dire que si on ne fait rien, rien ne va plus à Bruxelles. Et pour être clair, ce n’est pas le Bruxellois qui vit au dessus de ses moyens, c’est le gouvernement bruxellois. Avec des chiffres qui sont très alarmants, par exemple un déficit de presque 20 % des revenus. Si on ne fait rien, à politique constante, c’est une dette de 300 % des revenus.”

