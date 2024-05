Carrefour Leonard : les travaux de fonçage terminés, mais encore beaucoup de perturbations d’ici octobre

Depuis 5h30 ce mardi, les tunnels du Ring intérieur et du Ring extérieur de Bruxelles sont rouverts, mais de nouvelles perturbations sont à attendre jusqu’à la fin octobre, ainsi qu’en novembre et en décembre.

Les travaux de fonçage du tunnel Leonard, lors desquels les points d’appui entre le tunnel du ring de Bruxelles (R0) et le tunnel de l’E411 sont remplacés, ont été achevés avec succès. Depuis 5h30 ce mardi, les tunnels du Ring intérieur et du Ring extérieur de Bruxelles sont rouverts. Les prochaines phases des travaux entraîneront encore de nombreuses perturbations au moins jusqu’à la fin octobre, a prévenu mardi l’Agence flamande des Routes et de la Circulation.

“Au cours des prochaines semaines, nous continuerons de travailler à l’entrée et à la sortie du tunnel du Ring intérieur. À l’intérieur du tunnel, nous installerons les chemins de câbles et les nouvelles bordures de sécurité. Les perturbations sur la circulation ne sont donc pas encore terminées. Dès ce mardi 21 mai, nous revenons au plan de circulation qui était en place début mai. Jusqu’à la fin du mois d’octobre, les perturbations concerneront principalement le Ring intérieur et le trafic sortant de Bruxelles par l’est de la ville“, explique l’Agence flamande.

Il y aura probablement encore de fortes perturbations au carrefour en novembre et décembre 2024. Un calendrier plus détaillé pour cette période est en cours d’élaboration.

► Lire aussi | En plein chantier du carrefour Léonard, la Stib va lancer un an de travaux sur l’avenue de Tervuren

Belga – Photo : Belga