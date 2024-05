En plein chantier du carrefour Léonard, la Stib va lancer un an de travaux sur l’avenue de Tervuren

Si le chantier de la Stib n’impactera pas directement la circulation des véhicules, les usagers de la Stib seront redirigés vers des t-bus sur une avenue de Tervuren déjà surchargée.

Dès le 1er juin, la Stib va entamer un chantier de renouvellement de voies sur les lignes de trams 33/44 et sur la ligne 8. La ligne 8 sera donc interrompue entre le Musée du Tram et Herrmann-Debroux jusqu’au 30 aout. La ligne 39 sera interrompue sur la même période entre le Musée du Tram et Ban Eik et la ligne 44 sera interrompue entre le Musée du Tram et Tervuren Station. Des bus prendront le relais pendant cette période.

Mauvaise nouvelle pour les usagers du 44, leur ligne sera ensuite interrompue dès le 1er septembre… jusqu’à la mi 2025. Les rails seront alors changés sur le tronçon entre Madoux et Tervuren Station. Si les travaux n’auront pas d’impact sur la circulation automobile, les bus de remplacement risquent d’être englués dans les embarras de circulation créés par le chantier du carrefour Léonard.

Une nouvelle que regrette Alexandre Pirson, échevin en charge de la Mobilité à Woluwe-Saint-Pierre : “L’avenue de Tervuren est déjà en train d’exploser, c’est donc difficilement compréhensible pour les citoyens, j’appelle vraiment à une meilleure coordination des chantiers (…) Au niveau de la commune, lorsque les chantiers sont impactants, nous essayons de les effectuer rapidement en travaillant éventuellement le week-end ou la nuit“.

A noter, une phase moins impactante de travaux du carrefour Leonard est attendue à partir d’octobre prochain.

