Cantines scolaires : un projet pilote pour des repas de qualité

Alors que dans les écoles bruxelloises, on connaît plus la culture des tartines que du repas chaud, l’association “Ecole à Table” lance un projet pilote en collaboration avec trois cuisines centrales.

Dans cette école de Watermael-Boitsfort, on s’active en cuisine. Au menu : que des bonnes choses. “On a un potage de pois chiches 100% bio, un filet de merlu, des pommes de terre et des épinards”, explique Kim Horvath, le chef gérant de la cuisine TCO Kanal. Les plats sont livrés dans une trentaine d’écoles à Bruxelles, et les enfants semblent se régaler. “J’aime bien les épinards”, “Je mettrais 8 sur 10”.

Dans cette école, ce sont entre 70 et 110 enfants qui mangent ici tous les jours. “Qu’ils goûtent à tout, c’est une richesse incroyable”, se réjouit Joelle Collignon, référente des auxiliaires. En effet, l’objectif de l'”Ecole à Table” est de proposer des repas de qualité à chaque enfant, en se basant sur trois critères : 20% de bio, 30% de repas végétariens et la suppression d’aliments super transformés.

À ce jour 100 écoles participent au projet pilote, et en fonction des résultats, l’association proposera des solutions concrètes aux pouvoirs publics.

■ Reportage de Lisa Saint-Ghislain, Yannick Vangansbeek et Laurence Paciarelli 

02 septembre 2025 - 17h25
Modifié le 02 septembre 2025 - 18h19
 

