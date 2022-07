Canal It Up continue de batailler pour assainir le Canal : “C’est possible à Paris, pourquoi pas à Bruxelles ?”

L’association Canal It Up poursuit des actions sur le terrain et au niveau politique pour assainir au mieux l’eau de la Senne et du Canal et permettre, à terme, de nager et de pêcher dans ces cours d’eau aujourd’hui touchés par les déchets et la pollution.

Lors de séquences de pluie, les déchets se déversent dans la Senne et, lorsque les précipitations sont encore plus importantes, dans le canal de Bruxelles. “Cela arrive dix fois par mois dans la Senne, et peut-être une à deux fois par mois dans le Canal”, explique Pieter Elsen, co-fondateur de l’association Canal It Up. “Les eaux de pluie devraient être rapatriées et récupérées ailleurs, et non pas les laisser s’écouler dans la Senne et le Canal”, propose-t-il. Il indique notamment que la ville de Paris finance des bassins et un nouveau réseau d’égouttage pour éviter le mélange des eaux usées et des eaux de pluie. Il estime à 16 millions de m³ déversés annuellement dans les cours d’eau bruxellois, soit 13 millions de m³ de plus qu’à Paris…

Une directive européenne demande que la qualité des eaux dans l’UE soit irréprochable sur le plan écologique et chimique d’ici à 2027. Mais comme le révèle Pieter Elsen, Bruxelles Environnement confirme que la Région ne sera pas prête avant, au moins, 2033 “si le gouvernement bruxellois met tous les moyens financiers et humains à disposition”. Un plan a déjà été proposé à trois reprises, sans toutefois obtenir l’approbation du gouvernement. “C’est possible à Paris, pourquoi pas à Bruxelles ?”, conclut-il.

Dans le même temps, Canal It Up a lancé une nouvelle campagne d’été : “Let’s Mingle”. L’association propose ainsi à tout volontaire d’accompagner une nouvelle personne afin de la sensibiliser à la pêche aux déchets, en kayak, dans le Canal de Bruxelles. Les personnes qui souhaitent s’inscrire peuvent le faire via le formulaire disponible en cliquant ici.

■ Interview de Pieter Elsen, co-fondateur de Canal It Up, par Murielle Berck et Vanessa Lhuillier dans Le 12h30.