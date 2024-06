Câbles sur les façades: Woluwe-Saint-Lambert ordonne à la Région de suspendre les placements

La pose de câbles sur les façades de maisons continue de faire grincer des dents. Ce lundi, la commune de Woluwe-Saint-Lambert annonce appeler la Région “à prendre ses responsabilités” et avoir “ordonné la suspension du placement des câbles et boîtiers en façade des immeubles”.

Une première circulaire interprétative avait été adoptée le 6 juin 2024, prévoyant que le placement de câbles et de boitiers de raccordement en façade ne soit dispensé de permis d’urbanisme que “pour autant que la couleur soit similaire à la façade et pour autant que le tracé du câble suive les lignes architecturales de l’immeuble telles que le seuil de la fenêtre, la corniche, les jointages entre façade, la rive de toiture“.

La commune déplore qu’une deuxième circulaire adoptée le 19 juin 2024 “apporte encore un plus de confusion dans cette problématique“. Voici ce qu’elle prévoit : “Le placement sur façade et, pour autant que le vide à combler ne soit pas une voirie à traverser, en aérien de câbles et conduites de communications électroniques ou numériques et des boîtes de raccordement connexes d’une saillie inférieure ou égale à 25 cm par rapport au nu du mur et d’un volume de 8 dm3 maximum, pour autant que la couleur soit similaire à la façade et pour autant que le tracé du câble suive les lignes architecturales de l’immeuble telles que le seuil de la fenêtre, la corniche, les jointages entre façade, la rive de toiture“.

