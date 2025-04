Réaménagement de l’avenue Broustin : Jette demande des modifications après une enquête auprès de riverains

Le projet de réaménagement suscite de l’opposition de riverains depuis de longs mois.

Entre le 21 mars dernier et le 13 avril, la commune de Jette a sollicité l’avis de riverains de l’avenue Broustin à travers une enquête autour du projet de réaméngament prévu par la Région. Selon les autorités communales, 68,5 % des répondants ont indiqué être défavorables au projet dans sa globalité et 63,7 % des répondants sont opposés à la fermeture de l’avenue Broustin. “Cette enquête nous a été refusée par Bruxelles Mobilité, nous l’avons donc menée nous-même, comme l’ont fait Koekelberg et Ganshoren (…) Les riverains ont été contactés personnellement et environ 500 d’entre-eux ont répondu aux questions“, nous a indiqué la bourmgestre Claire Vandevivere (Les Engagés)

Si le Collège se dit “convaincu de la plus-value de ce projet pour le vivre-ensemble dans le quartier et le bien-être de ses riverains” et salue “les améliorations réelles en matière de sécurité routière“, mais elle souligne que “la voix des Jettoises et des Jettois doit être entendue et les aménagements proposés doivent intégrer ces nouvelles dimensions“.

Il plaide pourrevoir les aménagements. Le Collège indique également qu’il “rappellera également l’absolue nécessité de réintroduire des emplacements de stationnement dans le projet“.

► Reportage | À quoi ressemblera l’avenue Broustin? Un permis a été introduit

T.D.