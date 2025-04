Grève nationale : Bruxelles Propreté se concentre sur les sacs blancs

Des tournées de rattrapage seront organisées, en fonction des moyens humains disponibles, dès ce mercredi.

Environ 40% des camiosn en charge de la collecte des déchets n’ont pas pu sortir des dépôts ce mardi matin, estime Bruxelles Propreté dans un communiqué. Des perturbations sont notamment constatées à Berchem Sainte-Agathe, à Ville de Bruxelles, à Etterbeek, à Ixelles, à Koekelberg, à Molenbeek ou encore à Schaerbeek.

Vu les températures élevées de ce mardi et les prévisions météo de cette semaine, les équipes opérationnelles ont donné la priorité à la collecte des déchets résiduels en sacs blancs, précise le communiqué. “Grâce à cet arbitrage et à une optimisation des moyens humains et logistiques disponibles, plus de 80% des collectes matinales en sacs blancs ont été assurées.”

L’Agence bruxelloise de propreté rappelle que les sacs non ramassés, en matinée et hier soir, ne doivent pas être rentrés par la population dans la mesure où des tournées de rattrapage seront organisées, en fonction des moyens humains disponibles, dès ce mercredi. L’effort sera d’abord porté sur les sacs blancs pour des raisons sanitaires évidentes. Les rattrapages pour les sacs bleus, jaunes et verts se poursuivront probablement jusque samedi.

