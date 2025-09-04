Passer la navigation
Bruxelles-ville : les pompiers ont libéré deux laveurs de vitres bloqués à 35 mètres de haut

Deux hommes ont été bloqués à 35 mètres de haut en plein Bruxelles-ville. 

Les pompiers ont eu du travail ce midi. En effet, deux laveurs de vitres ont été bloqués à la rue Loxum, en plein Bruxelles-ville. Les deux hommes étaient bloqués sur le bâtiment de la Central Plaza dans leur nacelle à 35 mètres de haut. “Ce qui est trop haut pour nos échelles classiques”, a expliqué Walter Derieeuw, le porte-parole des pompiers bruxellois.

Pour les sauver, il a fallu employer les grands moyens. “Nous avons mobilisé notre grande échelle de 64 mètre et notre équipe RISC spécialisée dans la grimpe.” Heureusement, les deux hommes sont sains et saufs. “Finalement, la nacelle a été descendue lentement en mode”urgence”, accompagnée par une échelle, au plancher des vaches.”

Rédaction 

04 septembre 2025 - 14h14
Modifié le 04 septembre 2025 - 14h15
 

