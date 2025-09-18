Bruxelles valide la relance du Movy Club, icône Art déco de Forest

Le gouvernement bruxellois a validé jeudi l’attribution de l’exploitation du “Movy Club”, ancien cinéma emblématique de la rue des Moines à Forest, à l’ASBL Le P’tit Ciné, en association avec la coopérative CinéCité. Ce projet culturel, intégré au Contrat de rénovation urbaine “Avenue du Roi” (CRU4), prévoit la création d’un pôle mêlant salle de cinéma et espace socioculturel ouvert sur le quartier.

“La Région bruxelloise se félicite de cette nouvelle étape qui permettra de faire revivre le Movy Club, ce cinéma typique des années 30 construit en style Art déco”, s’est réjoui le ministre-président Rudi Vervoort (PS). “Les amoureux du patrimoine et les cinéphiles pourront bientôt profiter de cette atmosphère particulière des cinémas de quartier.”

Le bourgmestre forestois Charles Spapens (PS), rappelle avoir lancé les premières démarches dès 2016, lorsqu’il était échevin de la Culture. “Nous étions convaincus de son potentiel culturel et patrimonial. Nous avons porté politiquement ce dossier auprès de la Région qui a accepté d’acquérir le bâtiment et de l’intégrer au programme du CRU4. C’est aujourd’hui une immense joie de voir ce projet se concrétiser.”

Quatre candidatures avaient été introduites. Le projet lauréat, noté 80/100, s’est distingué par une programmation ambitieuse, un ancrage local fort, un modèle coopératif participatif et une vision durable de l’exploitation. L’opérateur sera lié par une concession de dix ans, renouvelable deux fois cinq ans. Les travaux de rénovation, confiés à Bruxelles Facilities, visent une réouverture début 2027.

La Région bruxelloise avait acquis le bâtiment en décembre 2016 pour 285.000 euros via la Régie foncière. Construit au début des années 1930 par l’architecte Leroy dans un style mêlant Art déco et modernisme, le Movy Club était alors présenté comme le dernier véritable cinéma de quartier de Bruxelles, “un bijou architectural caché au cœur du bas de Forest”, selon Rudi Vervoort.

