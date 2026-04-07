Bruxelles portera en 2027 le titre de Capitale européenne de la démocratie

La Ville de Bruxelles a été désignée Capitale européenne de la démocratie 2027, a-t-elle annoncé mardi après-midi.

La capitale portera ce titre pendant un an et accueillera, dans ce cadre, de nombreux projets, débats et événements consacrés à la participation citoyenne, au dialogue et à l’innovation démocratique. Selon la Ville, plus de 5.500 citoyennes et citoyens européens issus de 46 États membres du Conseil de l’Europe ainsi que du Kosovo ont pris part au vote final.

Bruxelles avait déposé sa candidature sous le slogan “Brussels must be DemoCrazy“, avec l’ambition de mettre en avant son rôle de capitale des libertés et de laboratoire de démocratie participative, dans un contexte de recul des droits humains et des pratiques démocratiques dans le monde.

Dans le cadre de cette candidature, le bourgmestre Philippe Close (PS) et l’échevin de la Participation citoyenne, Frederik Ceulemans (Anders.), ont reçu, le 20 janvier, un jury d’experts venu visiter plusieurs projets liés à la démocratie locale et à la participation. A l’hôtel de ville comme dans plusieurs quartiers, habitants, associations et acteurs de terrain ont présenté différentes initiatives participatives. Cette séquence a d’abord permis à Bruxelles d’intégrer la shortlist, avant de convaincre le jury citoyen européen.

L’initiative “European Capital of Democracy” vise à mettre en valeur des villes qui développent des formes innovantes de participation et d’engagement citoyen. Après Barcelone, Vienne et Cascais, Bruxelles rejoindra ainsi le réseau des villes européennes mises à l’honneur pour leurs pratiques démocratiques locales.

Belga