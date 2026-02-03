Bruxelles offre moins d’espaces verts accessibles aux enfants que d’autres villes européennes

Elsa Gallez a analysé l’accès des enfants aux espaces publics dans et autour des écoles primaires à Bruxelles, Barcelone, Rotterdam et Paris.

L’étude montre que les enfants issus de familles aisées fréquentent davantage des écoles situées dans des quartiers plus verts. Si des inégalités existent dans chacune des villes étudiées, Bruxelles se distingue par des “inégalités socioéconomiques plus marquées”, souligne la chercheuse. “La structure spatiale joue à cet égard un rôle important.”

La recherche comprend également des enquêtes auprès de 418 parents et de 72 enseignants. Celles-ci mettent en évidence l’importance d’un environnement verdoyant pour l’enfant, tout en montrant que les enfants issus de milieux plus défavorisés — malgré un accès plus limité — utilisent proportionnellement davantage les espaces verts.

La chercheuse plaide enfin pour une meilleure intégration entre les politiques de verdissement urbain et celles de l’enseignement, notamment en poursuivant la végétalisation des cours de récréation et en renforçant l’apprentissage en extérieur.