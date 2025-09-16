Passer la navigation
“Bruxelles n’est pas une ville en mesure de proposer quelque chose d’ordonné”

Gaspard Giersé est l’invité de Bonjour Bruxelles pour son spectacle “Bruxelles Chaos”, “70 minutes de natation dans un urbanisme en mille morceaux” et “une déclaration d’amour à Bruxelles, une ville sans dogme, capable du pire comme du meilleur, où la beauté peut surgir du chaos !”

16 septembre 2025 - 08h25
Modifié le 16 septembre 2025 - 10h32
 

