Bruxelles : le nouveau règlement de stationnement entrera en vigueur au printemps

À partir du 1er mai 2022, le stationnement sera réglementé sur l’ensemble du territoire bruxellois. C’est ce qu’annonce le Conseil Communal de la Ville de Bruxelles, ce lundi.

Les règles de stationnement seront plus lisibles et cohérentes en fonction des différentes communes. Pour les voitures, l’objectif est de favoriser le stationnement à court terme. Ainsi, le roulement des voitures garées se fera plus rapidement, il y aura plus de place dans la rue et le stationnement sur le long terme sera réduit. En effet, à force de chercher une place, les déplacements en voiture génèrent une importante pollution de dioxyde de carbone (CO2) et des nuisances sonores.

Pour les stationnements à long terme, les parkings publics devront être favorisés. Ainsi il y aura plus de place sur la voie publique pour les courses rapides, explique Bart Dhondt, Echevin de la Mobilité.

Les changements à prévoir

Le tarif pour les cartes des riverains restera inchangé pour la première voiture. Cependant, pour la deuxième, le tarif va plus que doubler en passant de 50 euros à 110 euros. Il ne sera d’ailleurs plus possible d’inscrire une troisième carte.

Pour les automobilistes qui n’ont pas accès aux cartes de riverain ou professionnelles, il faudra se garer dans les différentes zones de stationnement colorées (voir la carte ci-dessous). Le règlement de ces zones sera applicable du lundi au samedi de 9h à 21h.

Pour les zones rouges, il ne sera pas possible d’utiliser de carte de stationnement entre 10h et 18h. De plus, la place sera payante et limitée à 2h.

Pour les zones grises, le stationnement sera limité à 4 heures et demie.

Pour les zones vertes, le tarif sera de 1 € pour la première heure. Puis, après deux heures de stationnement, chaque heure sera tarifée à 1,50 € .

Les personnes ayant un handicap pourront, quant à elles, se stationner gratuitement et sans limites dans les zones grises, vertes et bleues.

De nouveaux aménagements pour les piétons et les vélos sont à prévoir également, dans plusieurs communes. D’ailleurs, l’abonnement des box à vélo passera de 60 euros à 10 euros par an à partir du 1er mai.

Le but de cette nouvelle circulation et de ces aménagements est d’améliorer la qualité de vie de la population bruxelloise.

Ca. Pa. / Image : BX1 – Ville de Bruxelles