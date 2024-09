Bruxelles est l’une des trois dernières candidates à l’organisation de l’Euro 2030

Bruxelles est, avec Zurich et Helsinki, l’une des trois dernières villes candidates pour accueillir les championnats d’Europe d’athlétisme en 2030. C’est ce qu’a déclaré jeudi le président du Mémorial Van Damme Wilfried Meert dans le podcast d’Atletiek Vlaanderen.

Au printemps dernier, il avait déjà été annoncé que Bruxelles se portait candidate pour l’Euro 2030, aux côtés de cinq autres villes. European Athletics a maintenant retenu une liste restreinte de trois villes et procèdera à un nouveau tour de sélection en avril 2025. La ville organisatrice sera connue en avril 2026. Le Mémorial Van Damme et l’organisateur Golazo souhaitent organiser les championnats d’Europe en collaboration avec Belgian Athletics et la Ville de Bruxelles.

La candidature belge met en avant le fait que la Belgique célébrera son bicentenaire en 2030 et que le stade Roi Baudouin fêtera son centenaire. En 2030, cela fera également 80 ans que la Belgique et Bruxelles ont organisé leurs premiers et uniques championnats d’Europe d’athlétisme. La candidature doit aussi passer le cap des prochaines élections communales le 13 octobre pour savoir si le nouveau collège communal de Bruxelles est toujours intéressé par l’organisation de cet Euro.

L’édition 2024 s’est tenue à Rome en juin dernier. En 2026, c’est Birmingham qui accueillera l’évènement en Angleterre. Chorzow en Pologne organisera l’Euro en 2028.

Belga